Riassunto: Anomali viene nominata Leader and Outperformer nel 2022 GigaOm Radar Report per le soluzioni di Threat Intelligence

REDWOOD CITY, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Anomali, leader nelle soluzioni di cybersecurity basate sull’intelligence, ha annunciato che l’azienda è stata riconosciuta come leader nel 2022 GigaOm Radar Report per le soluzioni di Threat Intelligence.

Il crescente ambito di attacco di un’organizzazione ha aumentato la quantità di dati necessari per implementare una strategia di cybersecurity proattiva e basata sull’intelligence. La necessità di soluzioni basate sull’intelligence non è mai stata così forte, come evidenziato in questo GigaOm Radar Report. Le organizzazioni hanno bisogno di informazioni sulle minacce convalidate e attuabili per proteggere i loro ambienti da minacce note o emergenti e garantire l’efficacia del rilevamento e della risposta alle minacce.

