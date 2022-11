Riassunto: Anomali nomina Udit Tibrewal direttore finanziario e direttore operativo

Tibrewal sarà alla guida delle performance operative e accelererà la messa in atto della strategia di espansione della crescita dell’azienda.

REDWOOD CITY, California–(BUSINESS WIRE)–Anomali, leader in ambito di modernizzazione ed espansione su scala delle attività di sicurezza grazie a livelli eccezionali di visibilità e individuazione delle minacce basata su intelligence e la relativa risposta, ha annunciato in data odierna che Udit Tibrewal rivestirà il ruolo di direttore finanziario e direttore operativo dell’azienda, facendo capo direttamente all’amministratore delegato di Anomali, Ahmed Rubaie, responsabile delle attività globali della società.

“Udit porta in Anomali decenni di esperienza, in termini sia di cibersicurezza sia di espansione della crescita a livello globale. La sua esperienza e il suo know-how in campi che spaziano dalla finanza ai mercati capitali e al percorso verso la quotazione in borsa di società in fase di crescita rappresenteranno una risorsa eccezionale per i nostri clienti, partner e investitori”, ha commentato l’amministratore delegato Ahmed Rubaie. “La vasta leadership di Udit ha dato un contributo fondamentale al successo operativo delle aziende; inoltre la nascita del ruolo di direttore operativo ci consente di espandere ulteriormente il team dirigenziale e di fare ingresso nel 2023 con un modello operativo di velocità superiore che agevolerà il successo di Anomali”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Karen Buffo



news@anomali.com