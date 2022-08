Riassunto: Anomali nomina l’esperto di sicurezza informatica Steve Benton quale vicepresidente e direttore generale per favorire la crescita delle soluzioni Anomali basate sull’intelligence

Benton aumenterà gli sforzi per soddisfare la crescente domanda di soluzioni Anomali di rilevamento e risposta

LONDRA e REDWOOD CITY, California–(BUSINESS WIRE)–Anomali, prestigioso fornitore di soluzioni di rilevamento e risposta estesi (extended detection and response, XDR) basate sull’intelligence per il settore della sicurezza informatica, ha annunciato oggi la nomina di Steve Benton a vicepresidente di Anomali Threat Research (ATR) e direttore generale della sede irlandese di Anomali a Belfast. Benton, esperto qualificato di sicurezza informatica, vanta una grande esperienza in termini di consulenza strategica, condivisione di informazioni e coordinamento delle risposte in contesti dirigenziali (direzione generale, gestione clienti, consigli di amministrazione).

