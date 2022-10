Riassunto: Anomali, all’avanguardia nell’innovazione e nella crescita, si aggiudica il premio 2022 Frost & Sullivan per la leadership nel mercato delle piattaforme globali di intelligence sulle minacce

Il prestigioso riconoscimento del settore sottolinea l’impareggiabile capacità di Anomali nell’aiutare le aziende a ottimizzare le operazioni per la sicurezza, per ridurre significativamente il rischio e anticipare le minacce attuali, al contempo massimizzando gli investimenti

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Anomali, leader nelle soluzioni di cybersicurezza basate sull’intelligence per l’individuazione delle minacce e la risposta agli eventi rilevati, oggi annuncia di aver vinto il premio 2022 Frost & Sullivan per la leadership di mercato nella categoria dedicata alle piattaforme globali di intelligence sulle minacce. A seguito di una rigorosa valutazione dei principali fornitori nel comparto della sicurezza IT, Frost & Sullivan ha premiato Anomali per la sua posizione dominante nel mercato globale, per l’eccellenza di performance, prodotti e servizi e, infine, per il servizio clienti di altissimo livello.

