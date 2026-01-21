Riassunto: Annunciati i vincitori del 2026 Japan Prize

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--La Japan Prize Foundation ha annunciato i vincitori del 2026 Japan Prize alle ore 13:00 (JST) del 21 gennaio 2026. Alla Prof. Cynthia Dwork (USA) è stato conferito il Japan Prize per il settore Elettronica, Informatica e Comunicazioni. Al Prof. Shizuo Akira (Giappone) e al Prof. Zhijian "James" Chen (USA) è stato conferito il Japan Prize nel settore delle Scienze della vita.

Per il Japan Prize di quest'anno, la Prof. Dwork viene riconosciuto per il suo Contributo nella guida della ricerca per la creazione di una società digitale etica, che comprende privacy ed equità differenziali. Il Prof. Akira e il Prof. Chen sono stati premiati per la loro Scoperta del meccanismo della percezione dell'acido nucleico da parte del sistema immunitario innato.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Kiyoshi OGURA

Funzionario della stampa

The Japan Prize Foundation

Pubbliche Relazioni

Tel: 81-80-2003-1931 (81-3-5545-0551)

Fax: 81-3-5545-0554

E-Mail: ogura@japanprize.jp