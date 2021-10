Riassunto: Annunciati i primi vincitori del premio Earthshot del principe William alla cerimonia di premiazione a Londra

I primi cinque vincitori da 1 milione di sterline del più prestigioso premio ambientale della storia sono stati annunciati in una cerimonia globale a Londra.

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–L’Earthshot Prize ha rivelato stasera i primi cinque vincitori in una scintillante cerimonia tenutasi a Londra. Ogni vincitore riceverà un premio in denaro di 1 milione di sterline e una rete globale di supporto per scalare le loro soluzioni ambientali all’avanguardia per riparare il nostro pianeta.

I cinque vincitori, che abbracciano il globo dal Costa Rica all’India, includono tecnologi trasformativi, innovatori, un intero paese e una città pionieristica e sono stati scelti per le loro soluzioni innovative alle più grandi sfide ambientali che affrontano il nostro pianeta.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per ulteriori informazioni sui vincitori del Premio Earthshot, visitare il sito:



www.earthshotprize.org,



email Claire Straw:



TEPmedia@freuds.com,



scaricare il pacchetto multimediale qui.