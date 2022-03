Riassunto: Annunciata la Stagione 2 della serie di apprendimento digitale Velodyne Lidar LIVE!

Scoprite come le soluzioni lidar full stack stanno trasformando i settori dei trasporti e della robotica in tutto il mondo

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) ha annunciato oggi che la Stagione 2 della sua serie di apprendimento digitale Velodyne Lidar LIVE! prenderà il via il 25 marzo 2022 alle 10.00 (ora legale del Pacifico). La serie comincerà con un “TechTalk” in cui due esperti di tecnologia lidar di Velodyne illustreranno nei dettagli il sensore Velarray M1600 e il software Vella Development Kit (VDK). Nella sessione si esplorerà come questi prodotti forniscano una soluzione full stack per accelerare lo sviluppo e la commercializzazione delle tecnologie autonome in continua evoluzione.





Per registrarsi per gli episodi della serie gratuita di webinar Velodyne Lidar LIVE! visitate: https://velodynelidar.com/events/.

