Riassunto: Anne Geddes, fotografa di fama e rinomanza mondiale, introduce la sua abilità artistica e creatività nel mondo degli NFT con la sua collezione 2022 lanciata in occasione della festa della mamma

Geddes metterà inoltre all’asta una sessione fotografica privata presso il suo studio a New York per raccogliere fondi a favore delle madri e dei bambini in Ucraina; è previsto anche il lancio di un NFT per i bambini ucraini, i cui proventi vanno interamente devoluti alla Croce Rossa americana

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Anne Geddes, fotografa rinomata in tutto il mondo per le sue immagini iconiche che catturano la bellezza, la purezza e la gioia di una nuova vita, introduce sua abilità artistica e la sua creatività nel mondo degli NFT. La Collezione NFT 2022 per la festa della mamma di Anne Geddes verrà lanciata il 6 maggio 2022 alle 9.00 del fuso orario del Pacifico per commemorare l’occasione.





