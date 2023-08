Riassunto: Annalise Enterprise ottiene un grande successo con una serie di autorizzazioni normative

Le soluzioni di Annalise.ai sono ora disponibili per uso clinico in oltre 40 paesi, con le ultime autorizzazioni concesse nell’UE e a Singapore.

SYDNEY–(BUSINESS WIRE)–Annalise.ai, uno dei leader a livello globale per le soluzioni di supporto decisionale per l’IA, è lieta di annunciare che il suo strumento Annalise Enterprise CTB per l’interpretazione di esami TAC alla testa senza contrasto ha ottenuto numerose approvazioni normative aggiuntive. Annalise Enterprise CTB ha ottenuto la marcatura CE di classe IIb in conformità al Regolamento UE sui dispositivi medici (EU MDR) ed è stato inoltre approvato per l’uso clinico a Singapore.





Le approvazioni normative EU MDR e di Singapore rappresentano un traguardo importante per Annalise.ai e ribadiscono l’impegno dell’azienda nel soddisfare gli standard più severi di sicurezza ed efficacia.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Reena Rajan



Reena.rajan@annalise.ai