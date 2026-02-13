Riassunto: Angelalign Technology Inc. (6699.HK) afferma che la sentenza preliminare di un tribunale europeo su alcune funzionalità software avrà un impatto minimo sugli utenti

SAN CLEMENTE, California--(BUSINESS WIRE)--Angelalign Technology Inc. (6699.HK) (“Angel”) ha dichiarato che la sentenza del tribunale unificato dei brevetti di Düsseldorf, in Germania – che impone la cessazione preliminare dell’uso di alcune funzionalità software per l’aggiornamento automatico dei piani di trattamento – avrà un impatto minimo sugli ortodontisti e sui pazienti che utilizzano i suoi allineatori trasparenti. La decisione si applica ad alcuni paesi europei, ma esclude Spagna, Svizzera, Regno Unito e Irlanda. Angel lancerà per gli utenti europei interessati iPlan, una funzionalità aggiornata che offre la stessa affidabilità oltre a una maggiore flessibilità d’uso.

