Riassunto: Andrew Rose nominato Chief Security Officer presso SoSafe, società leader nell’ambito della sensibilizzazione alla sicurezza

COLONIA, Germania–(BUSINESS WIRE)–SoSafe, principale fornitore europeo nell’ambito della sensibilizzazione alla sicurezza, del cambiamento culturale e comportamentale, ha annunciato la nomina di Andrew Rose nel ruolo del suo nuovo Chief Security Officer (CSO). Grazie a una vasta esperienza nel settore, Rose è un dirigente altamente qualificato nel campo della sicurezza informatica e ha sviluppato una forte attenzione agli aspetti della sicurezza informatica orientati alle persone.









Nella sua veste di CSO, Rose si impegnerà a indirizzare la visione di SoSafe per rafforzare l’autodifesa digitale a livello globale e aiutare i clienti a trasformare la loro cultura della sicurezza. Porterà inoltre esperienza pratica, conoscenze e prospettiva per la gestione del rischio e il miglioramento del posizionamento della sicurezza informatica in aziende complesse.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per la stampa

Laura Hartmann



press@sosafe-awareness.com