Riassunto: Amundi Intermédiation sceglie FlexTrade per la gestione esecutiva multi-asset

La società ricorrerà a FlexTRADER EMS per la fornitura di sofisticate capacità di automazione per titoli, strumenti derivati e obbligazioni.





LONDRA–(BUSINESS WIRE)–FlexTrade Systems, leader mondiale nell’esecuzione multi-asset e nei sistemi di gestione degli ordini, ha annunciato oggi che Amundi Intermédiation, società europea leader nella gestione patrimoniale, ha scelto FlexTRADER EMS per il consolidamento di tutte le sue classi d’investimento in un’unica piattaforma EMS scalabile e multi-asset. Amundi Intermédiation, società sussidiaria di Amundi Asset Management, agirà inoltre come fornitore esterno di servizi di esecuzione per la gestione patrimoniale, il private banking e le compagnie assicurative e gestirà globalmente circa 5 mila miliardi di euro in tutte le classi d’investimento per circa 60 clienti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

