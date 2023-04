Riassunto: AMGTA pubblica il primo paper di ricerca commissionato

L’analisi del ciclo di vita della staffa del motore di un velivolo dimostra l’importanza dell’alleggerimento tramite AM

ROCHESTER, N.Y.–(BUSINESS WIRE)–La Additive Manufacturer Green Trade Association (“AMGTA”), un gruppo di rappresentanza globale incentrato sullo sviluppo e la promozione di pratiche sostenibili del settore della produzione di additivi, ha annunciato oggi di aver pubblicato il suo primo studio indipendente, intitolato “Comparative LCA of a Low-Pressure Turbine (LPT) Bracket by Two Manufacturing Methods” (LCA comparativa di una staffa di turbina a bassa pressione (LPT) con due metodi produttivi). Il rapporto, commissionato dalla AMGTA e preparato dal Golisano Institute of Sustainability del Rochester Institute of Technology, ha analizzato una staffa di turbina a bassa pressione di un velivolo commerciale attraverso una valutazione del ciclo di vita (“LCA”), valutando sia (i) l’impatto comparativo della produzione additiva (“AM”) tramite fusione a letto di polvere laser (“LPBF”) rispetto alla produzione tradizionale della staffa che (ii) l’impatto di una riduzione del peso superiore al 50% nel corso della vita del velivolo.

