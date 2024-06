Riassunto: Americhem annuncia la nuova leader per la sostenibilità globale

CUYAHOGA FALLS, Ohio–(BUSINESS WIRE)–Americhem, Inc., leader globale nel settore delle soluzioni polimeriche innovative, ha annunciato di aver nominato Lauren Lutikoff nuova leader per la sostenibilità globale. Questo impegno è legato alla campagna di sostenibilità globale di Americhem, “Americhem, a Sustainability Enabler” (Americhem, un facilitatore della sostenibilità), annunciata alla fine del 2023.









Grazie a questo nuovo incarico, Lauren svolgerà un ruolo centrale nell’integrazione della sostenibilità in tutti gli aspetti dell’attività di Americhem, dalla strategia di mercato alle relazioni con i clienti, dalla tecnologia all’eccellenza operativa. Questa integrazione mira a rafforzare il vantaggio competitivo di Americhem, promuovendo al tempo stesso il carattere di sostenibilità delle pratiche quale fattore distintivo di Americhem. “Sono molto entusiasta di guidare la missione di Americhem per promuovere l’innovazione sostenibile e la gestione ambientale in tutte le regioni, garantendo che il nostro impegno verso un futuro più verde si realizzi attraverso ogni azione e iniziativa”, ha dichiarato Lauren.

