Riassunto: American Express aumenta la velocità per consentire alle fintech di lanciare carte sulla rete Amex, alimentata da i2c

La nuova piattaforma di tecnologia finanziaria Amex/i2c offre agli innovatori finanziari una connessione semplice, continua e sicura alla rete American Express.

Le carte emesse sulla rete American Express hanno accesso alle protezioni e ai benefici Amex, tra cui Amex Offers, il programma Resy Dining e l’accesso esclusivo ai biglietti in prevendita.

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–American Express (NYSE:AXP) e i2c Inc, un fornitore di tecnologia bancaria e di pagamento digitale, ha annunciato oggi un accordo globale e multi-prodotto ampliato che permetterà alle fintech e alle istituzioni finanziarie di tutto il mondo di sviluppare e scalare soluzioni di pagamento innovative per i consumatori e le imprese sulla rete globale di pagamenti di American Express.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

