Riassunto: AMCS rileva Qv21 Technologies, rafforzando le proprie capacità di gestione dei trasporti

Le soluzioni SaaS per la logistica e la gestione del parco veicoli sviluppate da Qv21 Technologies supporteranno una migliore sostenibilità e conversione di rifiuti in risorse per le aziende

LIMERICK, Irlanda e AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–AMCS, una delle principali realtà internazionali nello sviluppo di software per la sostenibilità pensato per settori fondamentali, ha annunciato oggi l’acquisizione – per un importo non divulgato – di Qv21 Technologies, una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni SaaS per la logistica e la gestione del parco veicoli per il trasporto di merci in grandi volumi e su tratte brevi.





Fondata nel 2009 ad Austin, Texas, Qv21 Technologies mette in grado le imprese di autotrasporto – indipendentemente dalle loro dimensioni – di merci in grandi volumi e su tratte brevi per migliorare la visibilità operativa e l’efficienza complessiva. La potente soluzione The LogisticsFramework™ (TLF) di Qv21 – che le permette di attuare la sua mission: rendere possibile la logistica senza barriere, Logistics Without Barriers™ – ottimizza le procedure aziendali dalla fase degli ordini a quella delle fatture.

