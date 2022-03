Riassunto: AMCS rilascia la release Spring 22 della sua AMCS Platform

LIMERICK, Irlanda–(BUSINESS WIRE)–AMCS, leader tecnologico mondiale nel settore dei rifiuti, del riciclo e della gestione delle risorse, oggi annuncia il lancio della release Spring 2022 della sua AMCS Platform.

L’azienda è entusiasta di comunicare che questa versione rappresenta il lancio di AMCS Platform for Metal Recycling sul mercato nordamericano.

AMCS Platform for Metal Recycling è una soluzione di nuova generazione basata sul cloud, progettata in collaborazione con i principali operatori del segmento del riciclo dei rottami, nell’obiettivo di automatizzare tutti gli aspetti delle operazioni del settore, quali pesatura, conformità, determinazione dei prezzi e gestione contrattuale; trasporto, portale fornitori, portale trasportatori, valutazione e gestione dell’inventario; produzione, intermediazione, vendita, logistica in uscita e ambito finanziario.

