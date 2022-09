Riassunto: AMCS acquisisce Utility Cloud per espandere le sue soluzioni digitali

L’acquisizione potenzia le soluzioni di gestione operativa di AMCS per le utility e il settore energetico

LIMERICK, Irlanda–(BUSINESS WIRE)–AMCS, fornitore leader a livello mondiale di software integrati e tecnologie per veicoli per l’industria ambientale, del riciclaggio e delle risorse, ha annunciato oggi l’acquisizione di Utility Cloud per una cifra non rivelata, una piattaforma di gestione delle operazioni di pubblica utilità leader negli Stati Uniti. Questa acquisizione amplia la strategia di AMCS di portare ai clienti delle utility tecnologie che li aiutino a gestire in modo sostenibile le risorse, ad aumentare la produttività e a migliorare i loro profitti, migliorando al contempo la soddisfazione dei clienti.

Utility Cloud fornisce una piattaforma software di gestione delle operazioni basata su cloud per consentire agli operatori di infrastrutture critiche di organizzare, agire e fare report sui dati operativi critici.

