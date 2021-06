Riassunto: Ambarella amplia il portafoglio degli SoC per la visione artificiale con due nuove linee di prodotti e raddoppia a 32 MP30 la risoluzione delle videocamere multi-imager da 4K con intelligenza artificiale avanzata

Le linee CV5S e CV52S offrono la migliore combinazione del settore a livello di codifica 4K, prestazioni AI avanzate e consumi ridottissimi

SANTA CLARA, California–(BUSINESS WIRE)–Ambarella, Inc. (NASDAQ: AMBA), società specializzata in tecnologie ottiche basate sull’intelligenza artificiale (artificial intellligence, AI), ha annunciato oggi l’ampliamento del proprio portafoglio di sistemi di visione su chip (system on chip, SoC) con l’aggiunta delle due nuove linee per la sicurezza, CV5S e CV52S. Basati sull’architettura CVflow® e su un’avanzata tecnologia di processo a 5 nm, i nuovi SoC supportano la codifica simultanea a 4K e un’elaborazione avanzata basata su AI in un unico design a bassa potenza, in grado di offrire in rapporto ai watt le migliori prestazioni per SoC AI del settore.





