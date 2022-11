Riassunto: Amazon e USAID lanciano un’iniziativa volta a incrementare i finanziamenti rivolti alle soluzioni climatiche a favore delle donne

Amazon si impegna a stanziare 53 milioni di dollari per accelerare l’innovazione di soluzioni climatiche rivolte alle donne e i progressi in materia di equità di genere

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–Amazon e la U.S. Agency for International Development (USAID) stanno lanciando una partnership pubblico-privata per affrontare le disuguaglianze di genere che esistono per le donne nell’ecosistema dei finanziamenti per il clima e sostenere le imprenditrici con le risorse di cui hanno bisogno per accelerare le innovazioni in materia di cambiamenti climatici.

Amazon stanzierà un totale di 53 milioni di dollari per contribuire ad accelerare le soluzioni climatiche a favore delle donne, di cui 3 milioni di dollari per la partnership con l’USAID e 50 milioni di dollari per investire direttamente in aziende tecnologiche per il clima gestite da donne.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

