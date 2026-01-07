Riassunto: Amazfit presenta il futuro della tecnologia sportiva al CES 2026

Visitate Amazfit allo stand n. 52344 al Venetian Expo, 2° piano, e scoprite come Amazfit è stato ideato per le performance e progettato per la vita

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Amazfit, marchio leader mondiale di dispositivi indossabili intelligenti di Zepp Health (NYSE: ZEPP), torna al CES 2026 con una forte visione per il futuro della tecnologia sportiva. Il brand, noto da tempo per i dispositivi indossabili accessibili e orientati alle performance, sta entrando in una nuova era caratterizzata da design attento, innovazione e un inconfondibile spirito sportivo.

Al CES 2026, Amazfit metterà in luce il supporto offerto dal suo ecosistema connesso all'intera gamma di attività di uno stile di vita attivo, basato su casi d'uso reali e a cui si affidano atleti del calibro di Derrick Henry, Gabby Thomas, Hunter McIntyre e Grant Fisher.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto con i media

Max Borges Agency per Amazfit

amazfit@maxborgesagency.com

Mary Thompson Woodbury

Responsabile PR Amazfit per l'America Settentrionale

Mary.woodbury@zepp.com