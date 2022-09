Riassunto: AMA e moziware applicano la soluzione On & Live agli occhiali intelligenti cimo di prossima generazione e rivoluzionano la collaborazione a distanza per gli operatori in prima linea

Lancio della teleassistenza On & Live basata sulla realtà assistita e già pronta per l’utilizzo per gli occhiali intelligenti cimo ultraleggeri e full HD, compatibili con reti cellulari e WiFi





RENNES, Francia–(BUSINESS WIRE)–AMA (ISIN GB00BNKGC5 – ticker ALAMA), pioniere nelle soluzioni della realtà assistita, e moziware, fornitore di tecnologie indossabili d’avanguardia per il metaverso industriale, oggi hanno annunciato un partenariato strategico mondiale mirato a trasformare la collaborazione a distanza grazie alla combinazione della nuovissima soluzione di teleassistenza XpertEye On & Live di AMA con gli occhiali intelligenti cimo di prossima generazione targati moziware.

Grazie alla soluzione XpertEye On & Live di AMA basta un clic su cimo per avviare la collaborazione e sfruttare tutti i vantaggi della qualità video full HD, con risoluzione 1080p delle immagini, impostazioni estremamente accurate di bilanciamento del bianco e cancellazione del rumore in ambienti industriali.

