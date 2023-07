Riassunto: Alveo Technologies annuncia il programma per i partner e il portale, una nuova suite di software di abilitazione che consente ai partner di sviluppare ulteriormente la diagnostica molecolare avanzata

Il programma di partnership fa progredire l’accessibilità e l’adozione della piattaforma be.well™ di Alveo in nuovi mercati globali e settori industriali

ALAMEDA, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Alveo Technologies, Inc.(Alveo), leader nel campo del rilevamento e della diagnostica molecolare con la sua piattaforma tecnologica proprietaria be.well™, ha lanciato oggi un portale per i partner basato sul web e una suite di strumenti software di abilitazione per promuovere ulteriormente le partnership innovative sulla piattaforma per co-sviluppare e commercializzare soluzioni diagnostiche rapide e puntuali in diversi settori industriali delle scienze della vita. Inoltre, la nuova partnership con il Fraunhofer Institute for Cell Therapy and Immunology IZI estende la piattaforma al settore veterinario dei grandi animali.





