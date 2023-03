Riassunto: Alveo Technologies annuncia il conseguimento della certificazione ISO 13485:2016

La rigorosa procedura di certificazione convalida ulteriormente Alveo come partner affidabile nel settore sanitario, altamente regolamentato, ampliando la gamma di opportunità di commercializzazione e di stringere accordi globalmente

ALAMEDA, California–(BUSINESS WIRE)–Alveo Technologies, Inc. (Alveo), leader nel settore della diagnostica e rilevazione molecolare grazie alla sua piattaforma tecnologica brevettata be.well™, oggi ha annunciato che il suo sistema di gestione della qualità (SGQ) ha ottenuto la certificazione ISO 13485:2016 in relazione alle attività di progettazione, sviluppo e produzione di kit diagnostici in vitro per la rilevazione di malattie infettive.

La norma ISO 13485, riconosciuta in tutto il mondo e pubblicata dalla International Standards Organization, specifica i requisiti per creare e mantenere funzionali ed efficienti sistemi di gestione della qualità nel settore dei dispositivi medici.

Contacts

Media

Staci Vernick per conto di Alveo Technologies, Inc.



SL Vernick Communications



610-812-6092/svernick@comcast.net