Riassunto: Alvaria Workforce Enterprise Suite diventa Aspect

L’impresa sarà guidata nella nuova era di crescita da Darryl Kelly, appena nominato Amministratore delegato

ATLANTA–(BUSINESS WIRE)–Alvaria, pioniere della tecnologia dell’esperienza del cliente presso i call center e della gestione della forza lavoro, che serve sia multinazionali sia brand in rapida crescita nel settore consumer, annuncia la rinascita di Aspect in risposta alla propria crescita accelerata e a una domanda di strumenti più complessi a supporto della forza lavoro ibrida, in remoto e di persona. Aspect incapsula Alvaria Enterprise Workforce Suite e opererà come un’affiliata Alvaria.





Aspect ritorna al portafoglio del brand con una suite di prodotti moderna e innovativa, che comprende la sua piattaforma di nuova generazione WorkforceOS basata sull’analisi predittiva e con la missione di umanizzare l’economia dei servizi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

PR Wink



Elaine LaPersonerie



elaine@winkpr.com | 917 930 4080