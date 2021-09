Riassunto: Alvaria, Inc., leader nel campo delle tecnologie per la gestione dell’esperienza del cliente, annuncia la piena integrazione delle aziende acquisite di recente Aspect e Noble Systems

Informazioni dettagliate, comprese quelle relative alla strategia e alla roadmap dei prodotti, verranno fornite all’evento Alvaria Customer Experience (ACE) che si svolgerà dal 14 al 16 settembre 2021

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Alvaria, Inc., è lieta di annunciare quest’oggi di aver portato a termine l’integrazione di Aspect e Noble Systems, dando vita a una potente forza unificata dell’innovazione e della crescita nel campo della gestione dell’esperienza del cliente e del coinvolgimento della forza lavoro.

Dalla fusione, che è stata annunciata nel maggio del 2021 e portata a termine senza alcun intoppo né interruzione delle attività, è scaturito un portafoglio pienamente integrato di soluzioni senza eguali nel settore. Il sito web di Alvaria è stato aggiornato con una guida interattiva all’architettura dei prodotti per illustrare in modo semplice e chiaro come i prodotti di Alvaria interagiscano nel modello di implementazione che più si addice al cliente.

Il 14 settembre, ossia domani, l’evento ACE “Come Together” prenderà il via con un discorso di apertura tenuto dal Presidente e Amministratore delegato Patrick Dennis.

