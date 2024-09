Riassunto: Altium e Mouser uniscono le forze per portare avanti la formazione nell’elettronica e le possibilità di carriera in tutto il mondo

SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Altium LLC, una delle principali imprese internazionali nello sviluppo di software e soluzioni per il settore dell’elettronica, e Mouser Electronics, distributore autorizzato globale di dispositivi a semiconduttore e componenti elettronici, sono molto lieti di annunciare una partnership strategica finalizzata a portare avanti la formazione nell’elettronica e le possibilità di carriera in tutto il mondo. Questa collaborazione si propone di mettere in grado la prossima generazione di ingegneri elettronici offrendo uguale accesso a risorse e strumenti di progettazione all’avanguardia, formando così una comunità di innovatori che plasmeranno il futuro.









Il Centro di formazione Altium, un polo per la formazione nello sviluppo di schede di circuiti stampati e nella progettazione di dispositivi elettronici, insieme al Laboratorio per gli studenti Altium offre un programma completo pensato per preparare studenti universitari con capacità che li mettano in condizione di operare subito nel settore.

