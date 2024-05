Riassunto: Altice Dominicana e iBASIS rinnovano l’accordo di outsourcing per i servizi vocali internazionali

Il riuscito modello di outsourcing è stato esteso dopo una partnership di quattro anni

è stato esteso dopo una partnership di quattro anni La collaborazione è stata ampliata ai servizi mobili a fronte della crescita del roaming inbound

LEXINGTON, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–iBASIS, il fornitore leader di soluzioni di comunicazione per gli operatori e gli attori digitali a livello mondiale, e Altice Dominicana, una delle reti mobili leader in Repubblica Dominicana, hanno annunciato oggi il rinnovo del loro contratto di outsourcing per i servizi vocali.





Dal momento della sua vendita da parte di Altice nel 2018, iBASIS e il suo team globale si sono dedicati a offrire ad Altice Dominicana i migliori servizi della categoria, sfruttando il consolidamento del gruppo e la strategia dell’economia di scala del suo proprietario, Tofane Global.

