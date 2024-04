Riassunto: Alsym Energy annuncia un round di finanziamento da 78 milioni di dollari guidato da Tata Limited e General Catalyst

Il produttore di batteria con sede nell’area di Boston userà i fondi per ampliare la capacità produttiva allo scopo di soddisfare la domanda in crescita di campioni da parte dei clienti

WOBURN, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Alsym™ Energy, azienda che sviluppa batterie ricaricabili ininfiammabili di nuova generazione per applicazioni di mobilità, marittime e di stoccaggio stazionario, ha annunciato un round di finanziamento da 78 milioni di dollari guidato congiuntamente da Tata Limited (un’affiliata di Tata Sons) e General Catalyst, una società internazionale di venture capital. Thrive Capital, che ha sede a New York e Thomvest con sede a Toronto si sono pure unite al ciclo di finanziamento oltre all’investitore preesistente Drads Capital. Alsym impiegherà i fondi per ampliare il suo team nell’area di Boston ed espandere le linee pilota e di prototipazione per far fronte alla domanda crescente di campioni da parte dei clienti.





