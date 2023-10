Riassunto: Alphawave Semi potenzia le piattaforme di silicio su base chiplet per l’elaborazione dell’intelligenza artificiale grazie all’Arm Total Design

I sottosistemi di calcolo (CSS) basati su Neoverse di Arm si aggiungono alle piattaforme di silicio su base chiplet di Alphawave Semi accelerando l’elaborazione di dati di grandi dimensioni generati dall’IA nelle infrastrutture di elaborazione, archiviazione e networking

LONDRA & TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Alphawave Semi (LSE: AWE), leader mondiale nella connettività ad alta velocità per l’infrastruttura tecnologica mondiale, ha annunciato oggi di essersi unita a Arm Total Design, un ecosistema per la realizzazione di soluzioni specializzate basate sui sottosistemi di calcolo (CSS) Neoverse™ di Arm® in tutta l’infrastruttura. L’integrazione dei CSS Neoverse di Arm sui più avanzati IP di connettività ad alta velocità e sulle piattaforme di silicio personalizzate su base chiplet di Alphawave Semi spinge l’elaborazione dell’AI verso nuovi traguardi e apre la strada a una nuova generazione di SoC su misura per gli hyperscaler e i clienti delle infrastrutture dati.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti per i media

Gravitate PR per Alphawave Semi



alphawave@gravitatepr.com

Alphawave Semi



press@awavesemi.com