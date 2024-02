Riassunto: Alphawave Semi e Teledyne LeCroy annunciano una collaborazione per misurazioni e generazione di segnali PCIeⓇ 7.0

L’importantissima collaborazione tecnologica è protagonista al DesignCon di Santa Clara, California il 1­º febbraio

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Alphawave Semi (LSE: AWE), una delle principali società internazionali nel settore della connettività ad alta velocità per l’infrastruttura tecnologica del mondo e Teledyne LeCroy, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni di test e misure per protocolli, oggi hanno annunciato una collaborazione per la generazione, trasmissione e misurazioni di segnali PCI ExpressⓇ 7.0 in occasione del DesignCon di Santa Clara, CA.





Questo lancio segna il culmine delle attività di cooperazione tra Alphawave Semi e Teledyne LeCroy, con risultati che spingono i confini delle tecnologie di trasmissione e misurazione di segnali e accelerano l’implementazione della tecnologia PCIeⓇ 7.0 per carichi di lavoro relativi all’intelligenza artificiale con grandi quantità di dati finalizzati alla scalabilità e ad applicazioni relative all’infrastruttura dati.

