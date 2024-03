Riassunto: Alphawave Semi e InnoLight collaborano per dimostrare all’OFC 2024 una soluzione per sistemi ottici (s)collegabili lineari a bassa latenza con sottosistema PCIe 6.0® per infrastrutture IA altamente performanti

La collaborazione estende la leadership di Alphawave Semi e InnoLight nel settore della connettività ottica con disponibilità comprovata per attuare infrastrutture IA scalabili

LONDRA e TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Alphawave Semi (LSE: AWE), una delle principali società internazionali nel settore della connettività ad alta velocità per l’infrastruttura tecnologica del mondo, oggi ha annunciato la sua collaborazione con InnoLight Technology, leader nello sviluppo di sistemi ottici per i data center, finalizzata a presentare una dimostrazione di sistemi ottici (s)collegabili lineari (LPO, linear pluggable optics) a bassa potenza in occasione dell’OFC 2024. Funzionante a 64 Gbps per corsia, questa dimostrazione illustra il sottosistema Alphawave Semi PCIe 6.0® (controller + PHY) con il sistema ottico InnoLight LPO OSFP, superando le barriere al networking disaggregato e consentendo la connettività alla scala dei data center.









Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Gravitate PR per conto di Alphawave Semi



alphawave@gravitatepr.com