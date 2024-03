Riassunto: Alphawave Semi dimostra il sottosistema Universal Chiplet Express™ (UCIe™) da 24Gbps a 3nm collaudata dal silicio per l’infrastruttura AI ad alte prestazioni

Il successo del bring-up di silicio estende il primato nelle soluzioni di silicio abilitate ai chiplet per accelerare la connettività e l’elaborazione dell’intelligenza artificiale

LONDRA e TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Alphawave Semi (LSE: AWE), un leader globale nelle soluzioni di connettività ed elaborazione ad alta velocità per l’infrastruttura tecnologica del mondo, oggi ha annunciato il successo del bring-up della sua prima piattaforma di silicio per la connettività del chiplet sul processo a 3nm più avanzato di TSMC. Questo nuovo sottosistema Universal Chiplet Interconnect Express (UCIe™) collaudato dal silicio estende la gamma e il primato di Alphawave Semi nel silicio per la connettività. Prepara la strada per un ecosistema di chiplet robusto, aperto, che accelera la connettività e l’elaborazione per i sistemi di AI ad alte prestazioni.









Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Gravitate PR per Alphawave Semi



alphawave@gravitatepr.com