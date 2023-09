Riassunto: Alphawave Semi annuncia la nomina di David Reeder a membro del Consiglio di amministrazione

Un dirigente esperto che porterà la sua vasta esperienza nelle operazioni di semiconduttori e nell’ambito di governance finanziaria

LONDRA & TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Alphawave IP Group plc (LN: AWE, l'”Azienda” o “Alphawave Semi”), leader globale nella connettività ad alta velocità per le infrastrutture tecnologiche mondiali, è lieta di annunciare la nomina di David Reeder in qualità di direttore non esecutivo dell’Azienda a partire dal 1º settembre 2023. In seguito alla sua nomina, David Reeder diventerà membro del Comitato di audit e del Comitato per le nomine.





David ha rivestito ruoli finanziari e operativi senior in aziende globali di alta tecnologia, tra cui: GlobalFoundries, Texas Instruments, Broadcom, Cisco e Lexmark.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

