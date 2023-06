Riassunto: Alphawave Semi amplia la collaborazione con Samsung, aggiunge IP per connettività da 3 nm per soddisfare il fabbisogno crescente di data center e IA

IP per connettività da 3 nm genera performance inedite in piattaforme in silicio con chiplet per supportare la prossima generazione di IA e data center

LONDRA e TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Alphawave Semi (LSE: AWE), leader globale nella connettività ad alta velocità per l’infrastruttura tecnologica mondiale, ha annunciato in data odierna l’ampliamento dell’attuale collaborazione con Samsung, che andrà a includere il nodo di processo da 3 nm. I clienti della piattaforma Samsung Foundry beneficeranno ora della tecnologia di chiplet e IP di connettività più avanzati e dalle massime prestazioni di Alphawave Semi, compresi Ethernet da 112 Gigabit al secondo (Gbps) e PCI Express Gen6/CXL 3.0, interfaccia per la creazione di sistemi su chip (SoC) complessi, necessari per stare al passo con le esigenze in rapida crescita di applicazioni ad alta intensità di dati, per esempio l’IA generativa e le infrastrutture associate di cui necessitano i data center globali.

