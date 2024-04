Riassunto: Alpega Group riconosciuta come una Challenger nel Gartner® Magic Quadrant™ del 2024 nella categoria Transportation Management Systems

La posizione basata sulla completezza della visione e sulla capacità di esecuzione

VIENNA–(BUSINESS WIRE)–Alpega, una delle principali società internazionali nel settore del software SaaS per la logistica, annuncia di essere stata riconosciuta come una ‘Sfidante’ nel Gartner® Magic Quadrant™ del 2024 nella categoria Transportation Management Systems (TMS). Riteniamo che questo riconoscimento sottolinei il fermo impegno di Alpega allo sviluppo di soluzioni all’avanguardia pensate per soddisfare le esigenze in evoluzione del settore dei trasporti. Il rapporto Gartner valuta i vendor in base alla completezza della loro visione e alla capacità di esecuzione.









Alpega serve clienti globali con implementazioni in tutte le regioni geografiche e in una vasta gamma di settori – automotive, retail, beni di largo consumo e produzione – dando notevole importanza alla promozione della collaborazione con le imprese di trasporto, ottimizzando l’acquisizione di sistemi di trasporto e sostenendo iniziative riguardanti i problemi ESG (ambientali, sociali e della responsabilità d’impresa).

