Riassunto: Almirall adotta la soluzione Contextual Intelligence 360 di Aktana per ottimizzare il coinvolgimento dei clienti

Almirall, LLC raggiunge un tasso di coinvolgimento degli utenti dell’86% e registra un notevole aumento della produttività dei rappresentanti sul campo

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Aktana, azienda leader nel coinvolgimento intelligente dei clienti per il settore globale delle scienze biologiche, ha annunciato che Almirall, LLC ha scelto il suo Contextual Intelligence Engine per l’implementazione a livello nazionale presso due importanti marchi statunitensi. Dall’adozione della soluzione di Aktana all’inizio di gennaio, l’azienda globale leader nel campo della salute della pelle ha già superato le aspettative registrando un tasso di coinvolgimento dei rappresentanti dell’86% e un marcato incremento della loro produttività. Contextual Intelligence 360 di Aktana è una soluzione modulare che consente ai team medici e commerciali di potenziare i programmi basati sull’intelligenza artificiale per personalizzare l’esperienza dei clienti, gestire il coinvolgimento e ottimizzare l’intero percorso degli operatori sanitari nei vari canali.

Con oltre 300 implementazioni per più di 50 casi d’uso, Aktana continua da oltre un decennio a perfezionare la propria piattaforma di intelligence commerciale dedicata alle scienze biologiche.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

