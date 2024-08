Riassunto: Allegro DVT lancia il primo codificatore IP VVC/H.266 in tempo reale del settore

GRENOBLE, Francia–(BUSINESS WIRE)–Allegro DVT, il principale fornitore di soluzioni di IP a semiconduttori per codificatori e decodificatori video, oggi ha annunciato la disponibilità del suo E320 video Encoder IP che supporta l’ultimo codec VVC/H.266.





Versatile Video Coding (VVC) è l’ultimo standard di compressione video sviluppato da Joint Video Experts Team (JVET), una collaborazione tra ISO/IEC Moving Pictures Expert Group (MPEG) e ITU-T Video Coding Expert Group (VCEG). Il codec VVC è stato ideato per essere versatile e adattarsi a tutte le applicazioni video, comprese telefonia mobile, VOD (video on demand), trasmissione, streaming OTT, video conferenze, contenuti di schermo, codifica a 360° e scalabile e i loro requisiti in termini di risoluzione, bitrate e latenza.

Il nuovo encoder IP E320 è l’ultimo nato della gamma E300 di Allegro DVT. Supporta più formati video condividendo le risorse tra H.264, HEVC, VP9, AV1 e i nuovi standard di compressione VVC per ridurre al minimo il consumo energetico e l’ingombro del silicio. Inoltre, dispone di un’architettura scalabile che consente diverse velocità di pixel (da HD a 8K) e obiettivi di qualità per la compressione, per soddisfare un’ampia gamma di applicazioni e casi d’uso.

Nouar Hamze, CEO di Allegro DVT, ha dichiarato: “Il team di Allegro DVT vanta una solida esperienza nella realizzazione di video di rete scalabili all’avanguardia, con qualità video, area del silicio e consumo energetico leader del settore. Il rilascio del primo encoder VVC IP del settore è senza dubbio un’importante pietra miliare che accelererà l’adozione di questo nuovo standard video con soluzioni HW efficienti dal punto di vista energetico e convenienti. Oltre a offrire la migliore qualità video, l’E320 include anche molte funzioni intelligenti innovative che soddisfano i requisiti di un’ampia gamma di applicazioni, come la video sorveglianza professionale e consumer, l’automotive, i processori applicativi, la transcodifica video nel cloud e i giochi.”

Allegro DVT è un fornitore leader di soluzioni tecnologiche per il video digitale, tra cui flussi di lavoro di conformità e semiconduttori per codec video basati sugli standard H.264, HEVC, VP9, AV1, VVC e LCEVC.

