Riassunto: Allegro DVT collabora con SiMa.ai all’ottimizzazione dell’efficienza energetica per le applicazioni dell’embedded edge

GRENOBLE, Francia–(BUSINESS WIRE)–Allegro DVT, leader nelle soluzioni IP nel campo dei semiconduttori per la compressione e la decompressione video, oggi ha annunciato che SiMa.ai™, la società specializzata nell’apprendimento automatico che consente l’implementazione a livello di embedded edge all’insegna della semplicità, ha integrato le soluzioni IP di codifica e decodifica video a performance elevate di Allegro nella sua piattaforma Machine Learning System on a Chip (MLSoC).

La piattaforma MLSoC software e hardware targata SiMa.ai, appositamente realizzata e già disponibile per i clienti, è stata progettata nell’ottica di qualsiasi applicazione di computer vision e per offrire, al contempo, performance per watt 10 volte migliori con un’esperienza push button. L’ottimizzazione fluida del consumo energetico rappresenta un fattore critico per le applicazioni di computer vision nel settore edge.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Lenny Thébaud, marcom@allegrodvt.com