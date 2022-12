Riassunto: All In On Green – Diverse tonnellate di rifiuti confluiscono in mare dai fiumi di tutto il mondo; un robot danese riduce al minimo questa forma di inquinamento

VIBORG, Danimarca–(BUSINESS WIRE)–Ora almeno 70 centri urbani europei possono evitare di riversare in mare enormi quantità di rifiuti. Lo dimostra Aarhus, in Danimarca, dove in soli 20 mesi il robot SeaProtectorOne, realizzato da All In On Green, ha estratto oltre 100.000 rifiuti dal fiume cittadino; questa tecnologia ha così dimostrato il volume dei materiali inquinanti che la città avrebbe altrimenti scaricato nell’ambiente marino.

Rimuovere i rifiuti dopo il loro sversamento in mare è estremamente difficile.

