Riassunto: Alkira e Check Point Software Technologies collaborano per la fornitura di soluzioni aziendali per la sicurezza dei carichi di lavoro in ambienti cloud

La soluzione semplifica la sicurezza per ambienti di rete cloud, multi-cloud e in loco

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Il pioniere del cloud networking Alkira® e Check Point Software Technologies (NASDAQ: CHKP), prestigioso fornitore di soluzioni per la sicurezza informatica operante su scala globale, hanno annunciato quest’oggi un’alleanza in ambito tecnologico finalizzata all’integrazione dei firewall CloudGuard di Check Point Software nell’infrastruttura di rete cloud come servizio (Cloud Network infrastructure as-a-Service, CNaaS) di Alkira. Tale iniziativa è stata intrapresa in risposta alle difficoltà riscontrate dalle organizzazioni con distribuzione di carichi di lavoro applicativi sul cloud nell’implementare controlli di sicurezza coerenti a livello aziendale in ambiti cloud, multi-cloud e in loco.





La piattaforma Check Point CloudGuard offre una sicurezza cloud nativa con funzioni di prevenzione di minacce avanzate per tutti i carichi di lavoro e tutte le risorse consentendo in tal modo ai clienti di implementare nel cloud lo stesso livello robusto di sicurezza a cui sono abituati ad affidarsi per i sistemi in loco.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

