Riassunto: Alkegen sostenuta da Clearlake Capital, annuncia una nuova tecnologia Aerogel

La nuova tecnologia Aerogel AlkeGel™ fa un cambio di passo nelle prestazioni e nella versatilità del prodotto per soddisfare gli esigenti requisiti di conducibilità termica nelle batterie EV e nell’isolamento termico industriale.

BUFFALO, N.Y.–(BUSINESS WIRE)–Alkegen, una piattaforma di materiali speciali leader nella creazione di materiali trasformativi, ha presentato oggi la sua ultima tecnologia proprietaria, AlkeGel™ by Alkegen. AlkeGel è un materiale aerogel flessibile di nuova generazione progettato per applicazioni di protezione antincendio per veicoli elettrici e batterie, insieme ad altri usi industriali di gestione termica. AlkeGel di Alkegen offre una conduttività termica e una polverosità eccezionalmente basse, prestazioni termiche superiori e una riduzione dello spessore dell’isolamento rispetto ai prodotti isolanti concorrenti.

