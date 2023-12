Riassunto: “AlignMiracle” fa scalpore nell’universo di Direct Clear Aligner, come pubblicato nella prestigiosa rivista clinica internazionale JCO.

INCHEON, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–ODS Co., Ltd., fornitore leader della soluzione Direct Clear Aligner (nota anche come “Direct Print Aligner”), ha annunciato oggi la pubblicazione di casi di trattamenti con allineatori trasparenti diretti nell’edizione di ottobre 2023 della rivista Journal of Clinical Orthodontics (JCO), una delle pubblicazioni più autorevoli nel settore dell’ortodonzia.









Direct Clear Aligner è una soluzione ortodontica che progetta gli allineatori direttamente al computer a ogni fase di impostazione del modello e li stampa direttamente con una resina trasparente tramite stampante 3D, eliminando la necessità di un modello intermedio di denti stampati che richiede l’impiego di termoformatura e rifilatura delle lastre.

