Riassunto: Alight amplia la soluzione Global Employee Benefits per aiutare le organizzazioni a massimizzare i programmi wellbeing

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Alight, Inc. (NYSE: ALIT), fornitore leader di tecnologia e servizi sul cloud per il capitale umano, oggi ha annunciato il rilascio della soluzione Global Employee Benefits, che riunisce tecnologia innovativa e servizi incentrati sui dipendenti per eliminare le complessità della gestione dei programmi di benefit e ricompense (reward), oltre a fornire preziose informazioni che consentono l’evoluzione dell’offerta dei benefit da parte delle aziende.

Integrata in modo lineare nella piattaforma Alight Worklife® e supportata da Benify, il partner globale leader nel software per i benefit e i piani di total rewards per i dipendenti, la soluzione Global Employee Benefits di Alight, che coniuga assistenza amministrativa e customer care in oltre 100 paesi e in 32 lingue, aiuta le organizzazioni a offrire un’esperienza di benefit realmente globale.

