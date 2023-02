Riassunto: AlertEnterprise rivela la nuova integrazione della piattaforma Guardian con il sistema di controllo accessi Nedap AEOS

FREMONT, Calif.–(BUSINESS WIRE)–AlertEnterprise, Inc., azienda leader nella convergenza di software per la sicurezza cyber-fisica, ha annunciato oggi una nuova integrazione con la piattaforma di controllo accessi Nedap AEOS. Questa integrazione cyber-fisica collega Nedap AEOS con la piattaforma cloud di AlertEnterprise Guardian AI-powered physical identity access management (PIAM) per un accesso automatizzato, sicuro e conforme al luogo di lavoro.

Dite addio agli approcci manuali al controllo degli accessi, obsoleti e goffi. Grazie a questa integrazione, le aziende di tutte le dimensioni possono finalmente colmare il divario tra i controlli di sicurezza informatica e le misure di sicurezza fisica, sfruttando al contempo l’intelligenza artificiale per semplificare il processo di gestione delle identità degli utenti e degli accessi agli edifici.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

