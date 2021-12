Riassunto: Aleph Farms e WACKER sviluppano una soluzione aperta per le catene di fornitura per le proteine utilizzate nella produzione su vasta scala di carne coltivata

Le tecnologie di produzione di WACKER, supportate e convalidate da Aleph Farms, forniranno proteine come mezzo di coltura alimentare per l’intero settore allo scopo di eliminare gli ostacoli significativi in termini di costi alla produzione di carne coltivata su larga scala

MONACO e REHOVOT, Israele–(BUSINESS WIRE)–Aleph Farms, la prima azienda produttrice di carne coltivata che coltiva bistecche direttamente da cellule animali non modificate geneticamente, e WACKER, un fornitore leader di tecnologie per la produzione di proteine, hanno annunciato oggi di avere sviluppato processi di produzione snelliti per le proteine essenziali quali mezzo di coltura per la produzione a costi contenuti della carne coltivata.

