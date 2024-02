Riassunto: Alcatel-Lucent Enterprise ospita Connex24, la sua conferenza dei partner globali

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Alcatel-Lucent Enterprise, un fornitore leader di comunicazioni, servizi di cloud e di rete personalizzati secondo i settori dei clienti, sta ospitando la sua conferenza annuale dei partner globali dal 7 all’8 febbraio 2024.





Connex24 si svolgerà in modalità virtuale, consentendo la massima partecipazione di partner da tutto il mondo. Il tema della conferenza di quest’anno, aperta a oltre 3.400 partner commerciali, che si svolge nell’arco di due giorni, è “Technology for a Sustainable Future”.

Durante l’evento, il team di gestione esecutivo illustrerà il modo in cui la tecnologia Alcatel-Lucent Enterprise può aiutare a promuovere la trasformazione digitale per i partner e i loro clienti in vari settori, tra cui quello sanitario, statale, energetico, dell’istruzione, dei trasporti, dell’ospitalità e dei servizi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Ellie Box



Cell. +44 (0)797 479 1119



ebox@fireoth.com