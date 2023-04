Riassunto: Alcatel-Lucent Enterprise lancia un nuovo programma partner per la rete globale di 3.400 membri

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Alcatel-Lucent Enterprise, uno dei principali fornitori di soluzioni di comunicazione, cloud e network adattate al settore del cliente, ha annunciato il lancio del suo nuovo partner programme globale, 360 Partner Experience (360PX), che offre un esclusivo percorso di partner unico e personalizzato per ogni organizzazione.





Il programma è stato sviluppato per supportare la rete mondiale di 3.400 aziende partner di ALE e accelerare la loro competenza e crescita sul portafoglio end-to-end (E2E) dell’azienda che comprende comunicazioni, rete e CCaaS commerciate in modalità in situ, ibrida o su cloud (pubblico o privato).

Una componente fondamentale del programma è accompagnare le aziende partner nella crescente transizione della loro offerta verso soluzioni “come servizio” (XaaS, as a service) o soluzioni su abbonamento, pur continuando a supportare le loro attività Capex.

