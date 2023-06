Riassunto: Alcatel-Lucent Enterprise lancia Rainbow Telephony per Microsoft Teams

Servizi di telefonia di livello enterprise per integrare la piattaforma di collaborazione Microsoft Teams

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Alcatel-Lucent Enterprise, fornitore leader di soluzioni di comunicazione, networking e cloud su misura per i settori industriali dei clienti, ha annunciato il potenziamento di RainbowTM dalla piattaforma di comunicazione e collaborazione Alcatel-Lucent Enterprise con l’introduzione del sistema di comunicazione e collaborazione Alcatel-Lucent. RainbowTM il connettore di Telephony for Microsoft Teams progettato per interfacciarsi con Microsoft Teams.

Il connettore consente di utilizzare i sistemi di telefonia esistenti su qualsiasi dispositivo (come desktop, mobile e tablet), software e ambiente in modo continuo con, ad esempio, la sincronizzazione dello stato di presenza, un unico numero di telefono, SSO e conferenze a tre.

