Riassunto: Al NAB Show 2023, Verimatrix sottolineerà la crescente necessità di una protezione video completa e di un approccio anti-pirateria

La società rilascia l’ultima guida alle best practice scaricabili per il DRM e oltre

AIX-EN-PROVENCE, Francia e SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Verimatrix (Euronext Paris: VMX) (Paris:VMX), leader nell’alimentare il moderno mondo connesso con una sicurezza incentrata sulle persone, ha annunciato oggi che presenterà la sua pluripremiata Streamkeeper un super pacchetto di soluzioni per la gestione dei diritti digitali (Multi-DRM) studio-grade, Counterspy, Watermarking e altre soluzioni per la cybersicurezza dei contenuti, in occasione della fiera annuale NAB Show a Las Vegas, che si terrà dal 16 al 19 aprile.

Presente allo stand Verimatrix W2421, Verimatrix Streamkeeper, insieme all’innovativa Counterspy e ad altre tecnologie dell’azienda, offre livelli ineguagliati di prevenzione della pirateria, rilevamento e intelligence delle minacce nel settore della videosorveglianza, posizionando l’azienda come leader comprovato nell’ambito del lavoro del settore verso un più completo sfruttamento delle capacità di un approccio combinato di protezione dei contenuti-cybersecurity-DRM.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

